PASTURO. MARINELLO MANZONI NON CI SARÀ: “TRE LISTE? UN SUICIDIO”

Data pubblicazione 9 Maggio 2024

PASTURO – Non ci sarà Marinello Manzoni alle imminenti elezioni comunali di Pasturo. Il capogruppo di minoranza, esponente della lista civica Baj-Pas, preso atto della presenza della lista del sindaco Pierluigi Artana e di una in contrapposizione guidata da Guido Agostoni, rinuncia alla corsa.

“Tre liste, a Pasturo, non avrebbero senso. Sarebbe un ‘suicidio’ politico – spiega Marinello Manzoni a VN – e questo giudizio l’ho condiviso con Guido Agostoni sin dallo scorso dicembre”.

“Per questo – prosegue Manzoni – nei mesi scorsi ci siamo mossi alla ricerca di candidati e posso attestare che abbiamo ricevuto riscontri positivi. Tuttavia, dal momento che Guido Agostoni ha poi deciso di proporsi direttamente con una sua lista come alternativa al sindaco che ha sostenuto per cinque anni, noi abbiamo deciso di ritirarci dalla competizione, così da evitare il rischio che ‘fra i due litiganti il terzo goda’ e lasciando loro in tal modo strada libera: mi auguro abbiano l’entusiasmo e le energie per svolgere al meglio il ruolo che spetterà loro in Consiglio Comunale”.

Quale la sorte dei potenziali candidati riuniti attorno a Manzoni? “Hanno condiviso con me l’idea che tre liste non abbiano senso e, in riconosciuta e completa libertà di coscienza, alcuni di loro hanno deciso di sostenere e confluire nella lista Agostoni”.

La storia degli ultimi cinque anni, che racconta di un Marinello Manzoni più volte opposto ad Artana dai banchi della minoranza, avrebbe lasciato prevedere uno scontro tra i due. La decisione di Manzoni è comunque irrevocabile e non ci saranno colpi di scena dell’ultimo minuto sabato mattina, quando scadranno i termini per presentare le liste all’ufficio elettorale.

RedPol