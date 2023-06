MATCH COMBATTUTISSIMI AL TORNEO ‘DÖL CHILE’: COSÌ LA QUINTA SERATA

MARGNO – Serata con pochissimi gol e dunque grane equilibrio quella disputata giovedì in Alta Valsassina nella quinta giornata dell’edizione 2023 del torneo di calcio “Döl Chile”, manifestazione calcistica alla memoria di Achille Gobbi (foto a destra), sportivo del posto scomparso prematuramente.

Sono state appena sei stavolta le marcature nei due match in programma ieri sul terreno dell’oratorio di Margno.

In campo prima i padroni di casa del C.S. Margno contro il team Gaina, e nel secondo incontro in calendario Avis Bellano vs Agifaloma.