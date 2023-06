SPORT, AKSEL ARTUSI “RADDOPPIA”: DOPO LO SKIROLL ECCO LA CONVOCAZIONE NELLA NAZIONALE DEL FONDO

Data pubblicazione 16 Giugno 2023

PRIMALUNA – Finalmente è arrivata l’ufficialità: il valsassinese Aksel Artusi “aggiunge” la nazionale di Sci di fondo a quella (già confermata) nello skiroll.

La convocazione del giovane atleta di Primaluna era scontata, mancava però la rimodulazione degli staff tecnici. “Double” quindi per Aksel, in forza allo Sporting Club Livigno e testimonial dei Piani di Bobbio e Valtorta.

E se nello skiroll la stagione del nostro portacolori risulta più “contenuta” quest’anno causa esami di maturità in corso – quindi programmazione un po’ più “tranquilla” – c’è grande attesa per le prestazioni di Artusi nello sci nordico, anche alla luce dei notevoli risultati della scorsa annata di gare, con la ciliegina sulla torta del bronzo ai Mondiali Under 20 in Canada, con la staffetta azzurra sul podio grazie proprio alla frazione decisiva di Aksel.

Ma torniamo a oggi: il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Flavio Roda ha annunciato la composizione delle squadre del settore giovanile di sci di fondo.

Il direttore tecnico giovanile è Paolo Rivero, i gruppi saranno composti da U20 e Atleti Interesse Nazionale, per un totale di 22 atleti.

TECNICI

Direttore Tecnico Giovanile RIVERO PAOLO A.S.D. S.C. VALLE MAIRA Allenatore CORRADINI STEFANO G.S. CASTELLO DI FIEMME Allenatore e Preparatore Atletico BETTA MATTEO U.S. DOLOMITICA A.S.D. Responsabile Skiman PASINI FABIO C.S. ESERCITO Fisioterapista condiviso con MI-CO 2026 BALDI DAVIDE SCI CLUB VALCAMPELLE ASD Coord.Centro Sud gare 1°fascia e calendari TAMBURRO TOMMASO S.C. BARREA Tecnico Coordinatore AIN VANINI CORRADO S.C. GOGGI

SQUADRA “U20”

ATLETI

1. GHIO DAVIDE 27/04/2004 G.S. FIAMME GIALLE 2. ARTUSI AKSEL 16/01/2004 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 3. RIGAUDO GABRIELE 01/06/2004 SCI CLUB ALPI MARITTIME ENTR. V. 4. MATLI GABRIELE 07/07/2005 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATO) 5. CUC TOMMASO 09/03/2005 C.S. CARABINIERI (TESSERATO)

ATLETE

1. GISMONDI MARIA 13/06/2004 G.S. FIAMME ORO (TESSERATO) 2. SALVADORI MANUELA 18/07/2004 S.C. ALTA VALTELLINA A.D. 3. CENA VIRGINIA 21/07/2004 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATO) 4. FOLIE MARIT 04/11/2005 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATO) 5. LAURENT BEATRICE 05/05/2005 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATO)

SQUADRA “AIN”

ATLETI

1. GAUDENZIO MARCO 18/07/2004 SCI CLUB ORSAGO A.D. 2. GALLI TEO 07/10/2004 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 3. NEGRONI DAVIDE 10/09/2005 G.S. FIAMME GIALLE (TESSERATO) 4. POZZI FEDERICO 23/05/2006 SCI CLUB ALTA VALTELLINA A.D. 5. ROMANO ALESSIO 15/04/2006 C.S. CARABINIERI (TESSERATO) 6. BIANCHI NICCOLO’GIOVANNI 14/06/2006 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 7. FERRARI LUCA 16/03/2006 U.S. DOLOMITICA A.S.D.

ATLETE