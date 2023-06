Data pubblicazione 17 Giugno 2023

LECCO – Ultima decisiva sfida della stagione per il Lecco che domani, domenica 18 giugno alle 17:30 al Rigamonti-Ceppi affronta il Foggia nel match di ritorno della finale dei playoff che sancirà l’ultima promossa in Serie B. In casa bluceleste c’è fiducia dopo la vittoria per 2-1 nella partita di andata in Puglia.

“Prima di tutto voglio dire una cosa”, inizia il tecnico Luciano Foschi in conferenza stampa.