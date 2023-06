Data pubblicazione 17 Giugno 2023

BALLABIO – Grande agitazione nella notte di ieri a Ballabio per i soccorsi portati a un ragazzo, che avrebbe accusato un malore (si parla di uno svenimento) verso le 23:30 di venerdì 16 giugno, in via Fiume.

Una automedica e l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina, quest’ultima partita dalla sede CRI di Balisio, hanno raggiunto il parcheggio situato di fronte all’entrata del parco Grignetta, dopodiché i volontari sono…

