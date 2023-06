CASARGO. VIA ROSPANIGO VIETATA ALLE AUTO NEGLI ORARI DELLE PASSEGGIATE

Data pubblicazione 18 Giugno 2023

CASARGO – Anche questa estate a Casargo viene riproposta l’interdizione al traffico della via Rospanigo, e nello specifico da appena dopo l’area ecologica nella zona dell’Eurovillaggio sino all’intersezione con via Venezia. “Questa via è molto frequentata dai pedoni – spiega il sindaco Antonio Pasquini – e viene limitata al traffico per consentire a tutti una bella passeggiata in tranquillità per raggiungere comodamente il centro paese a piedi”.

“Inoltre – prosegue il primo cittadino – con questo provvedimento si vuole incentivare la cultura della mobilità dolce tramite la promozione di percorsi e itinerari slow a beneficio delle famiglie e dei più piccoli che potranno raggiungere il parco delle chiuse ed il centro di Casargo in sicurezza”.

Il divieto è in vigore da sabato 17 giugno sino a domenica 3 settembre nelle seguenti fasce orarie: dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 24, durante le quali il transito è deviato sulla viabilità alternativa; non riguarda chiaramente i mezzi di soccorso e quelli impegnati nella fienagione e gli edifici rurali affacciati all’inizio di via Rospanigo.