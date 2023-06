LETTERA/”RADICALI TAGLI DI BOSCHI, C’È UNA SPIEGAZIONE?”

Data pubblicazione 19 Giugno 2023

MOGGIO – Riceviamo e giriamo a chi di dovere i dubbi sorti ad una frequentatrice dell’altopiano valsassinese di fronte al disboscamento in atto tra Moggio e Barzio.

Buongiorno, frequento la Valsassina da molti anni ed ultimamente ho notato radicali tagli di boschi a mio avviso eccessivi.

Non ho competenza in materia e non sono contraria al taglio colturale, ma ho l’impressione che a volte venga effettuato senza precisi criteri tecnici qualitativi.

Allego alcune foto scattate nel bosco tra i comuni di Barzio e Moggio a testimonianza di quanto sopra.

Da ignorante in materia mi chiedo se era necessario trasformare una meravigliosa selva nello scempio che è oggi, se questi abbattimenti a lavoro terminato vengano poi controllati dagli enti preposti, e se il bosco rimasto non debba essere ripulito da ceppi, fascine, frasche e rami non idonei, o troppo complicati, da portare a valle.

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Claudia