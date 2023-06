Data pubblicazione 20 Giugno 2023

CORTENOVA – La convenzione per la gestione in forma associata dei servizi in materia di Polizia Locale e amministrativa fra i Comuni di Cortenova, Premana e Margno si allarga, con l’entrata ufficiale di Ballabio – che trova così un comandante effettivo in Marco Maggio (foto in copertina), residente proprio in quest’ultimo paese.

L’estensione del servizio “associato” dei vigili verrà sancito lunedì sera nel corso del consiglio comunale ballabiese.

