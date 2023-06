Data pubblicazione 20 Giugno 2023

MARGNO – Ancora pioggia di reti al torneo di calcio “Döl Chile”, manifestazione calcistica alla memoria di Achille Gobbi (foto a destra), sportivo del posto scomparso prematuramente.

In campo per il primo confronto della settima giornata di gare Divano Kiev contro Arredamenti F.lli Muttoni, vittoria a questi ultimi per 6 reti a 5 e Gjon Pali miglior giocatore; a seguire Gli Invincibili hanno sconfitto Aston Birra 5-3 con Alessandro Aldè miglior giocatore.