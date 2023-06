OLIMPIADI, FRAGOMELI (PD): “PRSS SENZA INDICAZIONI A OPERE E COPERTURA”

Data pubblicazione 21 Giugno 2023

LECCO – Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale PD, interviene dopo l’approvazione, da parte della destra, del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile privo di qualsiasi indicazione ad opere e relativa copertura per le Olimpiadi del 2026.

“Senza nessun rispetto per il principio di trasparenza e di buon andamento della Pubblica amministrazione, la destra ha approvato il testo del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura senza chiarire quali opere e quali finanziamenti per le Olimpiadi del 2026 – dice Fragomeli -. Di più, è grave che il documento votato, su cui dovrà fondarsi l’azione di governo regionale per i prossimi cinque anni, sia in completa difformità da tutti gli atti approvati dal Governo centrale (Dpcm, Dm Mims, Cipess etc). Inoltre…”