TRUCK FESTIVAL: DUE GIORNI A BARZIO TRA I GIGANTI DELLA STRADA

Data pubblicazione 21 Giugno 2023

BARZIO – Sabato 24 e domenica 25 giugno il piazzale della Comunità Montana si anima con il 5° Truck Festival Valsassina organizzato dal Valsassina Truck Odv e dal Team “Razza Bastarda”.

Suoni e colori delle motrici saranno protagonisti accanto a tanti eventi collaterali: sabato spazio all’esibizione del Crazy Team Lecco e al rock degli Scramble & the Cats, domenica lo spettacolo equestre di Ventura Suarez Fernandez. Non mancheranno proposte gastronomiche e momenti di divertimento anche per i più piccoli.

La manifestazione prevede anche l’obbligo di silenzio per i camion che scatta alle 22.30 del sabato e della domenica.