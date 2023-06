CALCIO, DICONO DEL LECCO: DAI FANTASMI DELLA SERIE D AI “MERITI SPORTIVI”

Data pubblicazione 22 Giugno 2023

LECCO – B, C o D? Quella che sembrava essere una certezza fino a 48 ore fa, si è trasformata in un grosso interrogativo. In quale campionato giocherà la Calcio Lecco nella prossima stagione?

Prendendo in esame i più quotati notiziari sportivi, non tutti si schierano dalla stessa parte.

Cominciamo la rassegna dalla Gazzetta dello Sport. La rosea non lascia spazio alle interpretazioni e, anzi, propone lo scenario peggiore, titolando così: “Lecco, bocciatura inevitabile. E non può fare nemmeno la C“…