TRUCK FESTIVAL VALSASSINA: ATTESI A BARZIO 180 CAMION E 130 AUTOMOBILI

Data pubblicazione 24 Giugno 2023

BARZIO – Già dalla prima mattinata i camion giungono a Barzio per il 5° Truck Festival Valsassina: dipinti di colori sgargianti e suon di clacson, i mezzi pensati percorrono la Ballabio-Balisio pronti per il weekend che animerà lo spazio della Sagra delle Sagre in località Fornace Merlo.

Organizzato da Valsassina Truck ODV e Team Razza Bastarda, l’evento prevede molti appuntamenti sia per grandi che per piccoli. Esposizioni di modellismo statico e dinamico Truck, spazi adibiti alla ristorazione, noleggio bici ma anche un’area gioco dedicata a bambini. Nel pomeriggio di oggi sono programmate le esibizioni del “Creazy Team Lecco – Tyre Deadlift” e il “Sexy Truck Wash” a cui seguirà un intrattenimento musicale promosso dai “Scramble & The Cats”.

Nella giornata di domani lo spettacolo equestre di “Ventura Suarez Fernandez” in onore di Fabrizio Invernizzi, titolare del Centro Ippico “La Fornas” venuto a mancare lo scorso aprile.

“Questa mattina sono arrivati 73 mezzi, ma sono previsti tra i 160 e i 180 camion e 130 macchine – afferma Alessandro Poggipollini, membro dello staff e dell’organizzazione -. Il ricavato di queste giornate andrà in beneficienza ad alcune associazioni; l’anno scorso abbiamo donato alle “Betulle” di Maggio e tramite il comune di Cremeno ci siamo impegnati ad acquistare dei buoni pasto per coloro che ne hanno bisogno”.

S.G.