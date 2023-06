POLIZIA LOCALE. BALLABIO VOTA SÌ: CONDIVIDE IL COMANDANTE CON PREMANA, CORTENOVA E MARGNO

Data pubblicazione 27 Giugno 2023

BALLABIO – Due ratifiche di variazione al bilancio di previsione 2023 in consiglio comunale a Ballabio ma il punto fondamentale della serata è stato l’approvazione della convenzione per la gestione in forma associata di funzioni amministrative e servizi in materia di polizia locale e polizia amministrativa tra i comuni di Cortenova, Ballabio, Premana, Margno e del regolamento del servizio di polizia locale associato. È il sindaco Bruno Bussola a prendere parola ringraziando Di Maria, comandate a Ballabio, ad oggi però in pensione.