ESTATE A CASARGO/TRA APERISTREET, MONDINE E SCULTURE IN LEGNO. ADAMOLI: “EVENTI SEMPLICI, MA EFFICACI”

Data pubblicazione 28 Giugno 2023

CASARGO – Prende il via nel prossimo fine settimana un “trittico” di manifestazioni estive, che vedranno protagonista Casargo.

Abbiamo chiesto a Monica Adamoli, consigliera comunale con delega al Turismo, di presentare ai lettori di Valsassinanews le tre iniziative in programma nel centro dell’Alta Valle.

“Nel week end si aprirà la nostra estate, anche se qualche evento della nostra esuberante proloco c’è già stato, con l’APERISTREET di questo sabato. Abbiamo riproposto un evento che ha già avuto un mega successo due estati fa. Si passeggerà per tutta la via centrale del paese, senza il traffico delle macchine e si potrà gustare un aperitivo a tema per ogni tappa che i nostri esercenti – a cui vanno i miei complimenti – propongono. Con questo caldo, un buon aperitivo accompagnato da un esplosivo Dj set di R3volution (nostri ragazzi di paese) che ci accompagnerà in tutte le nostre svariate tappe, vuoi non farlo?”.

“Poi Le mondine, un evento che unisce la tipicità di canti di un altra epoca all’interno della nostra festa patronale la Madonna del Carmine, molto sentita dai nostri cittadini. Delle belle donne che ci delizieranno con le le loro voci e ci riproporranno canti tipici che rispecchiano la nostra cultura popolare. Già la terza volta che si è deciso di ospitarle: diciamocelo, danno vero spettacolo!”

“Un altro evento da considerarsi ormai un must è “Sculture in legno”, ogni estate super apprezzato; ospiteremo i gonfiabili per i più piccoli e per l’arco di tutta la giornata diversi taglialegna professionisti ci delizieranno con le loro motoseghe per intagliare il legno, dando vita a delle opere d’arte. A fine evento la nostra proloco ci preparerà una buona cena tipica accompagnata da musica dal vivo”.

Qual è il valore in termini di promozione turistica di eventi come questi?

“Io credo che il valore stia proprio nello scegliere temi tipici e intrinseci e molto presenti nella nostra società di paese: passare dall’intaglio del legno, al condividere un aperitivo, allo stare con la famiglia e gli amici ascoltando musica, al cantare e riscoprire in parte le nostre origini. Il valore della nostra storia, insomma”.

Infine, se dovesse “invogliare” chi legge VN – anche da fuori Valle -, cosa vorrebbe dire per scegliere le iniziative dell’estate a Casargo?

“Direi che le nostre manifestazioni sono molto semplici, ma efficaci, arrivano a far riscoprire quello che neanche il Covid è riuscito a togliere: la voglia di stare insieme, di mangiare e fare festa. Proviamo a far divertire ogni fascia di età, a coprire l’intero target della popolazione. Abbiamo cercato, insieme anche alle proloco e ai Comuni limitrofi, di non accavallare le serata e i singoli eventi ma – collaborando – di dare un ampio calendario che copre dall’ormai passato giugno fino a settembre. Anche quest’anno ci proviamo a far piacere, se passate a trovarci ce lo confermerete!”.

RedAlV