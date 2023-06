IL NUOVO SONDAGGIO DI VN: CALCIO LECCO, UNA SERIE B “DA DIFENDERE”

Data pubblicazione 28 Giugno 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta chiedendo per una settimana ai nostri lettori un’opinione sulla difficile situazione della Calcio Lecco, promossa in Serie B dopo ben cinquant’anni ma alle prese con problemi di tipo burocratico che mettono in dubbio l’effettiva partecipazione al campionato “cadetto”.

La squadra bluceleste vanta moltissimi tifosi e un club tutto suo anche in Valsassina.

La squadra bluceleste vanta moltissimi tifosi e un club tutto suo anche in Valsassina.

Il sondaggio di Valsassinanews è in corso (già molti i partecipanti) e avrà termine nella mattinata di giovedì 29 giugno.

CALCIO LECCO, UNA SERIE B "DA DIFENDERE" Sì, se l'è meritata sul campo

Purtroppo hanno sbagliato qualcosa

Per me c'è qualcosa sotto...

Alla fine il Comune sarà contento

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

