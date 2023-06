Data pubblicazione 29 Giugno 2023

BALLABIO – Un 25enne di Ballabio, che sta lavorando come commesso a Livigno, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari di Livigno durante un controllo in un pub sono stati richiamati dalle urla di un giovane il quale, in evidente stato di ebbrezza, si lamentava degli addetti alla sicurezza che non gli avevano consentito di accedere al locale. Il giovane ballabiese…