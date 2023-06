MORTO A 53 ANNI ALFIO DI GREGORIO, MITO DELLO SKIROLL. ABITAVA A MAGGIO

Data pubblicazione 29 Giugno 2023

MAGGIO DI CREMENO – Siciliano di origine ma valsassinese di adozione da qualche anno, da subito innamorato di quella che lui definiva “una vera palestra naturale per lo sport”, la nostra Valle: è scomparso prematuramente Alfio Di Gregorio, tra i maggiori atleti di sempre nella storia dello Skiroll.

Nell’ambiente era chiamato “Re Alfio”, a testimonianza del rispetto nel mondo di questa specialità, era stato imbattibile nei suoi anni migliori, con vittorie in Italia e a livello internazionale.

Nel suo palmares: 1998: 1° ai World Games di Pinzolo (TN) – 1°Superrol Cervino – con record -, vincitore in diverse gare internazionali tra Slovenia, Belgio, Croazia e Francia; nel 1999 12° nella classifica finale di Coppa del Mondo e 2° ai World Games di Inseguimento a Sonthofen; nel 2000 vincitore della Coppa del Mondo ancora nell’Inseguimento.

> LA CARRIERA (da Fis Ski)



Vittorioso alla Ballabio-Resinelli (2017)

Storia particolare, quella di Di Gregorio: nato come detto in Sicilia, lascia il Sud per poter sciare, nel nordico non sfonda ma è comunque forte, trova quindi la sua strada nello Skiroll dove primeggia ovunque. Fu l’unico atleta dello Skiroll riuscito ad avere pagine intere su Sport Week della Gazzetta dello Sport.

Carabiniere forestale, aveva 53 anni e risiedeva a Cremeno, nella frazione di Maggio. Da anni combatteva contro un male purtroppo incurabile che stamattina intorno alle 5 lo ha stroncato. Lascia la moglie Daniela e i figli Mattia e Luca.

Le informazioni sui funerali, non appena disponibili saranno comunicate su VN.

RedCro

A 47 ANNI ANCORA NUMERO 1 (ALL’ALPE PAGLIO):