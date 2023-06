PRIMALUNA: TORNA A SPLENDERE L’ANTICO LAVATOIO DI SAN ROCCO

Data pubblicazione 29 Giugno 2023

PRIMALUNA – L’amministrazione comunale di Primaluna procederà nella riqualifica dell’antico lavatoio e abbeveratoio in località S. Rocco. Una bellissima struttura progettata nel 1864 dall’ing. Giuseppe Arrigoni, storico della Valsassina autore del volume “Notizie storiche della Valsassina e delle terre limitrofe”, che tornerà al suo originario splendore grazie anche ad un finanziamento del Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e del serio (BIM).

“Alcuni anni orsono – raccontano dal Comune – i ragazzi delle scuole elementari di Primaluna, sapientemente guidati dall’inossidabile maestro Felice Spotti, avevano realizzato una bellissima ricerca sui lavatoi presenti nel Comune di Primaluna. La volontà era quella di far conoscere dei manufatti che seppur apparentemente semplici ed umili rivestono una straordinaria valenza storico sociale, quale luogo di aggregazione di un tempo per le donne e testimonianza concreta della vita sociale del passato. Luoghi dove le persone avevano modo di socializzare, confrontarsi e… perché no, spettegolare un poco!”

“Il recupero e la valorizzazione di tali manufatti – proseguono gli amministratori – significa pertanto mantenere viva la memoria sugli antichi mestieri del nostro territorio e mettere a disposizione della comunità importanti beni spesso dimenticati. Un intervento che farà conoscere ed apprezzare un altro angolo del nostro bellissimo territorio, ricco di storie e tradizioni”.