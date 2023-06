SONDAGGIO: CALCIO LECCO, PER I LETTORI UNA SERIE B “MERITATA SUL CAMPO“

Data pubblicazione 29 Giugno 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di Valsassinanews ha trattato per una settimana la questione della Calcio Lecco che sta rischiando di perdere la promozione in B, arrivata dopo ben 50 anni di assenza dalla cadetteria, chiedendo ai lettori un’opinione sulla vicenda tutt’ora in corso.

Una Serie B “da difendere”? Era la domanda posta. Nettissima l’affermazione della scelta “Sì, se l’è meritata sul campo” col 73% dei voti espressi. “Purtroppo hanno sbagliato qualcosa” ha raccolto il 13% dei consensi appena il 7% per la risposta complottista (“Per me c’è qualcosa sotto“).

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del sondaggio

CALCIO LECCO, UNA SERIE B "DA DIFENDERE" Sì, se l'è meritata sul campo (73%, 229 Voti)

Purtroppo hanno sbagliato qualcosa (13%, 40 Voti)

Per me c'è qualcosa sotto... (7%, 23 Voti)

È sempre il solito magna-magna (3%, 10 Voti)

L'argomento non mi interessa (3%, 9 Voti)

Alla fine il Comune sarà contento (1%, 4 Voti) Totale votanti: 315

