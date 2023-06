UN CAPOLAVORO APRE LA 51ª RASSEGNA ORGANISTICA. A BARZIO IL CORO CITTÀ DI DESIO PER IL REQUIEM DI DURUFLÉ

Data pubblicazione 29 Giugno 2023

BARZIO – Il Coro Città di Desio inaugura sabato 1 luglio la 51ª Rassegna Organistica Valsassinese proponendo al sempre numeroso pubblico il Veni Creator e il Requiem di Murice Duruflé. Fondato e diretto da Enrico Balestreri, il Coro Città di Desio vanta oltre 400 concerti in Italia e all’estero e la partecipazione a numerose rassegne corali. A Barzio, alle 21 nella chiesa parrocchiale, i solisti saranno Silvia Vavassori, mezzosoprano, e Roberto Perfetti, basso, mentre all’organo Mascioni op.1016 ci sarà Riccardo Villani.

“Il Novecento sacro francese – spiega il direttore artistico della Rassegna, Daniele Invernizzi – è caratterizzato da un linguaggio musicale di rarefazioni armoniche e timbriche che si rifanno alla modalità medievale. Duruflé con Choral varié sur le Veni Creator op. 4 (1930) evidenzia come l’organo, strumento musicale per i francesi determinante per la musica sacra, possa amalgamare il linguaggio antico con la nuova sensibilità musicale del Novecento. Complessità compositiva ed esecutiva dei suoi lavori vanno in conflitto con la semplicità disarmante dell’ultima opera pubblicata nel 1977 Padre nostro a 4 voci, dedicato à Marie-Madeleine Duruflé sua moglie. Un mottetto di rara bellezza e di raffinata semplicità che sottolinea il gusto e l’eleganza di un pensiero che tocca l’anima. La sua opera più famosa, Il Requiem op. 9, dedicato alla memoria del padre (1947, poi ripreso in versione orchestrale nel 1961) è un capolavoro di bellezza. Il recupero di temi gregoriani dona a tutta l’opera coesione e una forza spirituale che si avverte sin dall’Introito. Duruflé utilizza il canto gregoriano per rileggerlo in una forma moderna, mensuralizzando e armonizzando ciò che in origine era la classica monodia medievale. L’organo è strumento che accompagna e integra il canto con un linguaggio etereo di rara fattura che ben si amalgama con il disegno armonico e melodico delle voci del coro. Un vero Capolavoro”.

Il Coro Città di Desio è stato fondato nel 1987 da Enrico Balestreri, che ne è il direttore. Nel corso della sua storia ha eseguito circa 400 concerti in Lombardia, in altre regioni italiane e anche all’estero, ha preso parte a rassegne corali e concerti in Duomo, a Sant’Ambrogio e a San Marco a Milano; inoltre ha partecipato a numerosi concorsi riportando sempre brillanti risultati. Nel 2007 è stato insignito dell’onorificenza della Città di Desio “Corona Turrita” per meriti artistici e culturali.

Il repertorio spazia dal canto gregoriano e dalla polifonia del Cinquecento alle esperienze musicali del Novecento, passando per le grandi composizioni sinfonicocorali (Requiem e Messa dell’Incoronazione di Mozart; Messiah di Händel; Magnificat e Oratorio di Natale di Bach; un programma dedicato alla musica sacra di Vivaldi e uno a quella di Mendelssohn), in occasione delle quali all’organico del coro si aggiungono coristi provenienti da altre formazioni corali.

Benché l’interesse principale del coro sia la musica sacra, il repertorio profano è comunque molto ricco e spazia dai madrigali cinquecenteschi alla rielaborazione per coro di canzoni contemporanee. Accanto all’attività concertistica il Coro organizza corsi e conferenze volte alla diffusione della cultura musicale soprattutto tra i più giovani: a dimostrazione di ciò sta il fatto che dei quaranta elementi che compongono il coro, circa un terzo non era ancora nato nell’anno della sua fondazione; ben cinque coristi, inoltre, sono stati scelti tramite selezioni nazionali per far parte del prestigioso Coro Giovanile Italiano. Nella stagione 2016-2017 è nato il Laboratorio Corale Giovanile, un progetto rivolto ai giovani tra i 16 e i 28 anni.