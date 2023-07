Data pubblicazione 1 Luglio 2023

BARZIO – Mattinata di “sosta selvaggia” nel centro della località di Barzio.

È stato infatti necessario l’intervento del carro attrezzi per liberare via Francesca Manzoni, in quanto un autoveicolo, una Peugeot che ha sostato probabilmente tutta notte lungo la strada, impediva al camion del latte di fare il suo giro – impossibilitato anche alla manovra in retromarcia.

Furgone che trasporta il latte costretto a rimanere fermo dalle sette e mezza alle 8:45 circa. Sul posto la Polizia locale.

RedAlt