CRONACA: CICLISTA CADUTA SULLA STRADA PER LA CULMINE

Data pubblicazione 2 Luglio 2023

MOGGIO – Sirene nel primo pomeriggio di questa domenica di luglio lungo la Strada Provinciale 64 poco dopo l’abitato di Moggio, direzione Culmine di San Pietro. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro che avrebbe visto coinvolta una ciclista di 42 anni. Secondo quanto riferito da testimoni, la sportiva ha perso il controllo del mezzo in discesa finendo fuori strada. Sul posto per assistere il ferito una ambulanza del Soccorso Centro Valsassina giunta in codice giallo.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.