GLI ALPINI DEL ‘DOI’ IN ADDESTRAMENTO A PRATOBUSCANTE: LE IMMAGINI

Data pubblicazione 6 Luglio 2023

BARZIO – Da lunedì 3 a domenica 9 luglio circa 150 militari del 2° Reggimento Alpini sono impegnati in Valsassina nelle attività di addestramento del Modulo Movimento in Montagna – oltre che in una serie di cerimonie e incontri collaterali con le realtà istituzionali e la popolazione. L’iniziativa è della Brigata Taurinense con il supporto della Sezione di Lecco dell’Ana.

Attualmente le penne nere stanno operando nell’area di Pratobuscante, sotto Barzio. Grazie alle immagini scattate per VN dal nostro Maurizio Castoldi, ecco uomini e mezzi in azione nel territorio valsassinese.