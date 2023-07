METEO: BEL TEMPO CON QUALCHE ROVESCIO A RINFRESCARE

Data pubblicazione 7 Luglio 2023

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Persistono condizioni a tratti instabili, con precipitazioni in attivazione anche a carattere di rovescio o temporale da sparse a diffuse fino alle ore pomeridiane, quindi in progressiva attenuazione ed esaurimento in serata. Da venerdì espansione di un promontorio sul Mediterraneo che favorirà condizioni generalmente stabili sebbene possibili locali rovesci non sono esclusi sui rilievi, mentre il cielo sarà prevalentemente sereno in pianura nel fine settimana, con temperature massime in sensibile rialzo attorno a 33-35°C.

Venerdì 7 luglio in montagna irregolari addensamenti più compatti nella notte e in tarda serata. Precipitazioni deboli locali rovesci sui settori alpini e prealpini, più probabili nella seconda parte della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo. Zero termico in aumento a circa 4000-4200 metri. Venti in montagna deboli variabili.

Sabato 8 luglio cielo fino al mattino irregolarmente nuvoloso, con nubi più compatte in montagna, quindi progressive ampie schiarite a partire dalla pianura fino a sereno ovunque in serata, salvo addensamenti residuali sui crinali di confine. Possibili locali rovesci o isolati temporali in mattinata nelle ore pomeridiane in montagna. Temperature minime stazionarie e massime in lieve rialzo. Zero termico in rialzo a 4400 metri in serata. Venti in montagna deboli variabili.

Domenica 9 luglio ovunque sereno salvo temporanei addensamenti sui crinali di confine. Precipitazioni assenti sebbene non esclusi isolati rovesci in montagna nelle ore più calde della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo. Zero termico a circa 4600 metri. Venti in montagna a tratti moderati da sud.

Tendenza per lunedì 10 luglio: sereno o al più poco nuvoloso in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature in rialzo.

Fonte Arpa Lombardia