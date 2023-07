IL CONTRAPPUNTO ENTUSIASMA CREMENO. APPLAUSI PER IL RITORNO DELL’ENSEMBLE LOCATELLI NELLA RASSEGNA ORGANISTICA

Data pubblicazione 11 Luglio 2023

CREMENO – Entusiasmo e tanta ottima musica con Johann Sebastian Bach protagonista del concerto della Rassegna Organistica Valsassinese a Cremeno grazie a Ensemble Locatelli che ha portato tanta freschezza e… un fantastico contrappunto!

Insolito quanto apprezzato il programma che prevedeva esclusivamente brani organistici magistralmente trascritti da Thomas Chigioni per l’esecuzione orchestrale. Il numeroso pubblico ha inondato di applausi i giovani talenti che dopo cinque anni dal debutto nella parrocchiale di San Giorgio sono ritornati a Cremeno; in questi anni Ensemble Locatelli e i suoi elementi hanno fatto parte di numerose incisioni discografiche e di diversi progetti musicali in giro per l’Europa raccogliendo notevoli plausi dalla critica.