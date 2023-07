INTROBIO: L’HARMONIUM ROMANTICO NELLA CHIESA DI SAN MICHELE

Data pubblicazione 12 Luglio 2023

INTROBIO – Sabato 15 luglio l’appuntamento della Rassegna Organistica Valsassinese sarà con l’harmonium nella suggestiva chiesetta di San Michele a Introbio.

Sarà il maestro Massimo Borassi a far scoprire al pubblico della Rassegna l’Harmonium Mustel del 1855, uno strumento molte volte sottovalutato ma di grande effetto e soprattutto di grande importanza per la storia della Musica, in particolare nel Romanticismo.

Il concerto prevede brani in grado di esaltare le potenzialità di questo strumento e sarà preceduto da una introduzione storico-artistica della Chiesa a cura di Federico Oriani.