COMUNITÀ MONTANA/CAMBIA LA ‘GOVERNANCE’: VIA CODEGA E COMBI, GUMINA E MALUGANI ASSESSORI, PASQUINI DELEGATO AREE INTERNE E…

Data pubblicazione 13 Luglio 2023

VALSASSINA/LAGO – Vertice del centro destra locale per la redistribuzione (i maligni parlerebbero di “spartizione”) delle cariche nella Comunità Montana VVVR, un “ponte” di un anno verso le maxi elezioni del 2024 e a seguito dell’unico rinnovo avvenuto alle ultime amministrative – che ha riguardato solamente il Comune di Valvarrone. Ma è stato sufficiente a soddisfare richieste varie per tenere in piedi in via ecumenica la ‘governance’ dell’ente comunitario. E a fronte di quell’unica piccola tornata al voto nel Comune che raggruppa le vecchie municipalità di Introzzo, Tremenico e Vestreno, tante e rilevanti sono le novità – tutt’altro che banali e anzi assai “politiche”.

A partire dall’allargamento del vertice ai “nuovi potenti” di Fratelli d’Italia (presente il segretario provinciale Mastroberardino) e perfino a Forza Italia che con il nuovo coordinamento lecchese sta spingendo molto sui territori.

Alla riunione hanno partecipato infatti il n. 1 locale Roberto Gagliardi con il vice Gianluigi Valsecchi e il rappresentante di F.I. per la Valsassina Claudio Baruffaldi. Naturalmente c’era anche la Lega, nella persona del segretario per Lecco Daniele Butti.

Fin qui i nomi dei politici. Ma vediamo cosa è stato deciso – provvisoriamente, in vista delle conferme delle scelte, attese per la prossima settimana: il segnale principale, previsto, è l’ampliamento in giunta degli assessori targati FdI, con la possibile conferma del derviese Michael Bonazzola e l’aggiunta di un delegato di Perledo. Dove il sindaco, storicamente un Fratello d’Italia, lascerà però spazio secondo quanto confidato a VN dallo stesso Festorazzi a un suo uomo di fiducia ovvero Mauro Gumina. Nel “giro” dei designati poi entra il primo cittadino di Margno Giuseppe Malugani (area Mauro Piazza) e viene confermato il parlaschino Dino Pomi, che indossa la medesima casacca ‘neoleghista’. Il tutto, al netto di una verifica tecnico-burocratica riguardante gli effettivi tesseramenti ai vari partiti da parte di alcuni dei succitati.

Se i nomi nuovi sono due (Gumina e Malugani), chi “sparisce”? Prima di tutto Elide Codega da Premana che pur essendosi avvicinata al partito della Meloni e avendo ottenuto endorsement a destra (soprattutto) e manca, paga il voltafaccia che l’ha vista di recente abbandonare il lungo sodalizio con i piazziani. L’altro assessore a “saltare” è Roberto Combi di Cassina.

Conferme invece ai vertici di giunta e assemblea: presidente della CM ancora il barziese Fabio Canepari in quota Lega e alla guida dell’assemblea comunitaria l’immarcescibile Ferruccio Adamoli dalla Valvarrone.

In discussione poi i vertici di Parco della Grigna e Gal dei Laghi, la vera novità è la creazione di un incarico inedito come la delega speciale alle Aree interne, partita importantissima della quale dovrebbe occuparsi il sindaco di Casargo Antonio Pasquini.

Ricapitolando, se verranno confermate le decisioni dell’altra sera, secco il nuovo quadro dell’amministrazione della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:

Giunta Esecutiva

Fabio CANEPARI

Presidente CONFERMATO

Delega bilancio – gestioni associate – programmazione e pianificazione territoriale – comunicazione

Elide CODEGA

Vice Presidente – DECADUTA – Subentra Giuseppe MALUGANI (Margno)

Delega Servizi sociali – attività produttive – sport

Michael BONAZZOLA

Assessore CONFERMATO?

Delega Turismo – sport – cultura

Roberto COMBI

Assessore supplente, gli subentra Mauro GUMINA (Perledo)

Protezione civile – antincendio

Dino POMI

Assessore CONFERMATO

Delega agricoltura – forestazione – lavori pubblici – ambiente – territorio

Antonio PASQUINI

nuova delega alle Aree interne

———————-

Ferruccio ADAMOLI

Presidente Assemblea – CONFERMATO