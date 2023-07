LAVORO: ASSUNZIONI AL CFPA DI CASARGO, SI CERCANO DOCENTI E PERSONALE DI SEGRETERIA

Data pubblicazione 13 Luglio 2023

CASARGO – L’A.P.A.F. — Agenzia Provinciale per le attività formative della Provincia di Lecco sta cercando diverse figure professionali da impegnare nel prossimo anno formativo 2023-24.

In particolare indìce una selezione pubblica per titoli, esperienza e colloquio per la costituzione di una graduatoria di candidati idonei e qualificati all’assunzione a tempo determinato nella sede del CFP Alberghiero di Casargo delle seguenti posizioni:

– Docente di panificazione e pasticceria (docente discipline pratiche)

– Docente Lingua Italiana e Storia (docente discipline teoriche)

– Docente Lingua Inglese (docente discipline teoriche)

– Docente Lingua Francese (docente discipline teoriche)

– Collaboratore di segreteria e reception

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire ad A.P.A.F. – Località Piazzo snc 23831 Casargo (LC) entro le ore 10.00 di giovedì 3 agosto 2023 esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: via PEC ad apaf@legalmail.it; recapito a mano previo appuntamento da concordare via e-mail (segreteria@cfpacasargo it); a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, attenzione che con quest’ultima modalità per essere ammessi la raccomandata deve pervenire alla segreteria entro le 10 del 3 agosto pv.

TUTTI i particolari e i requisiti richiesti si trovano nella pagina https://www.cfpacasargo.net/lavoraconnoi