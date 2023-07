8OENNE SI SENTE MALE ALL’ALPE FORNI: SOCCORSA

Data pubblicazione 14 Luglio 2023

PREMANA – Intervento oggi pomeriggio, venerdì 14 luglio, per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

L’allertamento è arrivato alle 15:45 per un problema all’Alpe dei Forni, a quota 1400 metri, nel comune di Premana. Una donna di 80 anni si è sentita male e ha chiamato i soccorsi. Una squadra territoriale del Soccorso alpino è giunta sul posto con un mezzo fuoristrada e un motociclo; attivato anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza.

Dopo la valutazione sanitaria, la signora è stata trasportata in barella dai tecnici fino all’elisuperficie dell’Alpe Forni, per il trasporto in ospedale.