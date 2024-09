PIANO DI RILEVAMENTO DELLE UTENZE FOGNARIE. SINERGIA TRA LARIO RETI HOLDING E IL COMUNE DI COLICO

Data pubblicazione 19 Settembre 2024

Il progetto rappresenta un passo significativo verso la tutela dell’ambiente, garantendo che le infrastrutture fognarie siano utilizzate correttamente e conformemente alle normative vigenti.

Lario Reti Holding si occupa dell’insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue, per tutti i Comuni della Provincia di Lecco.

In particolare, il servizio di fognatura prevede che le acque di scarico delle nostre case, quelle industriali e parte di quelle piovane vengano raccolte e convogliate fino ai depuratori, per essere trattate e depurate prima di essere riconsegnate alla natura.

Purtroppo, tale flusso non è sempre completo: in diverse parti della nostra provincia si riscontrano situazioni di derivazione storica, e spesso sconosciute anche agli stessi residenti, in cui alcune utenze sono impropriamente allacciate alla rete meteorica e scaricano i reflui fognari direttamente nei corpi idrici superficiali, con conseguenze critiche dal punto di vista ambientale.

Per individuare e risolvere queste criticità, Lario Reti Holding ha avviato nel 2021 un progetto pilota per la verifica e rilevamento delle utenze fognarie domestiche e industriali, con l’obiettivo di aggiornare il quadro delle utenze e definire con più precisione gli allacciamenti fognari in tutta la Provincia di Lecco.

Questo piano di verifica ha un’enorme importanza, in quanto permette di rilevare gli allacciamenti errati o non esistenti, consentendo quindi una maggior salvaguardia dell’ambiente ed una corretta determinazione degli aggiornamenti tariffari, a tutela dei cittadini e dell’Azienda.

Un elemento di svolta del progetto è stato il coinvolgimento dell’Ufficio d’Ambito di Lecco, che con un atto deliberato il 29 novembre 2023, ha espresso l’intenzione di avviare un processo per affidare a Lario Reti Holding lo svolgimento di un servizio di video ispezione programmata delle reti dedicate alle acque meteoriche. Questo servizio, che necessita una specifica convenzione con i Comuni interessati, è fondamentale anche per la verifica degli allacci.

Le zone coinvolte e i risultati ottenuti

Dalla fase di verifica del database utenti è risultato che, su circa 113.000 utenze presenti nella Provincia di Lecco, fossero necessarie verifiche specifiche su 8.800 utenze.

Il piano ha preso il via dai 20 Comuni nei quali si concentra il 58% delle utenze non allacciate, ed è stato successivamente esteso a tutti gli 84 comuni della provincia di Lecco. In questa fase di verifica della corretta esecuzione degli allacci sono state, ad oggi, controllate circa 3.800 utenze.

A valle di questi controlli si sono viste situazioni in forte miglioramento, soprattutto nei comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Barzio, Mandello del Lario, Rogeno e Missaglia, anche grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, che hanno nel tempo segnalato a Lario Reti Holding le criticità riscontrate sul campo.

In tali contesti urbani, complicati a causa dell’elevata densità abitativa, Lario Reti Holding ha verificato di abitazione in abitazione la presenza di allacciamenti non corretti, tramite il tracciamento degli scarichi, segnalando le eventuali irregolarità ai proprietari delle utenze, invitandoli ad adeguare i propri allacciamenti e coinvolgendo gli Enti competenti al fine di sanzionare gli inadempienti.

Colico: indagine delle reti di tombinatura per migliorare la gestione delle acque

In seguito al riscontro di alcune criticità presenti nelle reti di tombinatura comunale (meteorica), il Comune di Colico ha avviato una collaborazione con Lario Reti Holding per la verifica della correttezza degli allacci. Lo scopo del progetto è quello di individuare ed eliminare eventuali scarichi di fognatura che sono collegati alla rete meteorica con recapito finale in corpo idrico superficiale.

L’indagine si concentra principalmente su circa 5.000 metri di rete, che copre ampie zone del territorio comunale.

Nel corso del progetto saranno eseguite diverse attività, a partire dalle videoispezioni finalizzate all’individuazione degli allacci non corretti, fino al contatto con i cittadini per test di tracciamento sul campo ed eventuale avvio delle regolarizzazioni delle situazioni problematiche riscontrate.

A questo proposito, Lario Reti Holding comunicherà puntualmente ai cittadini la presenza dei propri operatori nei quartieri, tramite l’invio di SMS Avvisami. La registrazione al servizio SMS Avvisami è gratuita e libera tramite il sito avvisami.larioreti.it ed è possibile per tutti i cittadini della Provincia di Lecco.

Nel caso in cui vi fossero dubbi sull’identità degli operatori e dei tecnici di Lario Reti Holding è sempre possibile chiamare il numero verde gratuito del Servizio Clienti, 800 08 55 88, attivo dalle 8.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì.

Il progetto, dalla durata di circa un anno e che prevede la possibilità di estensione per un ulteriore anno, rappresenta un passo cruciale per migliorare la gestione delle reti di tombinatura del Comune di Colico e garantirà una maggiore efficienza nella gestione della rete e nella tutela dell’ambiente.

Il contributo del cittadino

La collaborazione positiva da parte dei cittadini è fondamentale per la riuscita di questo progetto; i residenti possono autodichiarare la propria situazione tramite il modulo “Dichiarazione sostitutiva di certificazione allacciamento a pubblica fognatura”, messo a disposizione da Lario Reti Holding sul proprio sito aziendale, nella sezione www.larioreti.it/moduli.

Questo documento va a completare ed integrare il Piano di Rilevamento delle utenze fognarie, dando al cittadino uno strumento utile ad entrare in contattato con l’Azienda, segnalando eventuali anomalie relative al proprio allaccio, di cui può non esserci evidenza nei registri storici o nei database aziendali.

Lario Reti Holding, una volta ricevuta la segnalazione, provvederà ad effettuare un sopralluogo e delle verifiche per visionare l’effettiva situazione sul campo.