MOUNTAIN BIKE: BEN RIUSCITA LA MOGGIO-ARTAVAGGIO, DOPO 10 ANNI TORNA IN VALLE IL CAMPIONATO REGIONALE CRONOSCALATA

Data pubblicazione 17 Luglio 2023

MOGGIO – La Valsassina ha ospitato sabato il campionato regionale Cronoscalata di mountain bike, una importante novità all’interno del calendario della federciclismo di Lecco.

In cabina di regia la Vam Race di Moggio, società che ha riproposto, a distanza di dieci anni, un regionale in valle. Esattamente dieci anni fa infatti (era il 15 settembre 2013) Barzio ospitò il campionato regionale Marathon. Grande soddisfazione in casa Vam Race per l’ottima riuscita della competizione: “Siamo molto contenti e ringraziamo tutti i bikers che hanno voluto trascorrere una splendida giornata sportiva e di aggregazione con noi. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con noi. Dagli sponsor, istituzioni, federazione, associazioni, volontari e gruppo Vam. È stata una splendida giornata. Grazie a tutti per il sostegno e l’aiuto. Tutto questo è stato fondamentale per la buona riuscita della manifestazione”. Queste le parole di Michela Alegi presidentessa della Vam Race.

La società di Moggio si è presentata all’ evento agonistico anche con alcuni atleti nella competizione valida per la settima edizione del trofeo Moggio-Artavaggio e memorial Felice Locatelli. Nella fascia 17/29 anni quarti posto di Angelo Pepe con Pietro Valsecchi sesto. Nella categoria 30/49 anni ottimo terzo posto di Ivan Testa. Sesto Marco Guerriero che precede il compagno di squadra Davide Baruffaldi: 11° Marco Beccalli, 19° Leonardo Borghetti. Tra gli Over 50 settimo chiude Alfredo Ticozzi: 11° Giuliano Colombo Duconi, 13° Francesco Castellani.

Da segnalare, infine, la bella esperienza vissuta da Elio Crippa alla Bike Transalp gara a tappe la più vecchia in Europa. Sette tappe in programma con 500 km da effettuare con un dislivello totale di 17.500 m. Bravo Elio che ha chiuso quattordicesimo nella sua categoria individuale (la competizione prevede anche la classifica a coppie).