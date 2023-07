NUOVA STRADA AL RESEGONE? MORTERONE LA DIFENDE, AMBIENTALISTI CONTRO

Data pubblicazione 19 Luglio 2023

MORTERONE – Sta suscitando reazioni contrastanti ma comunque “forti” la notizia divulgata oggi da Ballabio News relativa alla nuova pista tagliafuoco utile anche per raccogliere legna sul versante che da Morterone conduce alla vetta del Resegone. Molto critico il Circolo Ambiente Ilaria Alpi: “Una strada che arriva (quasi) sul Resegone? Un vero SCEMPIO ambientale! (comunque non si capisce che il post del Rifugio Azzoni è ironico, tant’è che molti in fb scrivono contro il Rifugio stesso!)”.

Di segno opposto la “difesa” della pista da parte del Comune di Morterone, che per bocca del vicesindaco Mario Formenti dichiara: “È una strada silvo pastorale, non è accessibile a tutti anzi possono passare solo per la manutenzione del bosco e serve come pista tagliafuoco in caso di incendi. Strade già in Valsassina e collaudate in caso di incendio”.

La polemica sembra dunque appena avviata, e già sui social le opinioni (prevalentemente negative) si sprecano.

RedAmb