FUNIVIA DI ARTAVAGGIO, L’ITB: “AL 99% MARTEDÌ 25 LUGLIO LA RIAPERTURA”

Data pubblicazione 23 Luglio 2023

MOGGIO – “Al 99% martedì riparte”. Risponde così l’ITB, società titolare della gestione degli impianti a fune anche a Moggio, a proposito della funivia di Artavaggio chiusa dopo che un fulmine, nel forte temporale di venerdì scorso, ha causato danni (saltate due schede su due motori, quello di principale e la riserva).

Il fornitore tecnico, di Vicenza, sarà sul posto lunedì 24 luglio. “Partiamo domani e aspettiamo in loco le riparazioni – dichiarano dagli uffici di Barzio dell’impresa -. Speriamo, dopo la sostituzione delle schede, di non trovare altre ‘sorprese’: i danni elettrici non possono essere prevedibili, fanno parte dell’imponderabile sempre dietro l’angolo. Per quel tipo di impianto poi i pezzi di ricambio sono sempre più introvabili”.

RedAlt

