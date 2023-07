COMUNITÀ MONTANA, LEGA E FRATELLI D’ITALIA “SODDISFATTI” DAL RINNOVO DELLA GIUNTA. ANCHE SE…

Data pubblicazione 26 Luglio 2023

LECCO – “Il rinnovo della giunta esecutiva della Comunità Montana della Valsassina conferma lo stretto legame tra Lega e Fratelli d’Italia”, dichiarano i segretari provinciali dei rispettivi partiti dopo l’assemblea comunitaria di ieri sera a Barzio (qui l’anticipazione esclusiva di VN).

“La Lega conferma con questa elezione la sua posizione di forza trainante nel territorio valsassinese”, sottolinea Daniele Butti (Lega), “mantenendo infatti la presidenza di Canepari e due assessorati nelle figure di Malugani e Pomi“.

“Fratelli d’Italia, con la votazione di ieri, conferma la sua ascesa nella nostra provincia, ed in particolare in Valsassina, riuscendo a confermare il nostro assessore uscente Bonazzola e ad aggiungere un nuovo assessore nella persona di Gumina“, dichiara Fabio Mastroberardino, a capo della segreteria provinciale di FdI. In realtà, nel “rimescolamento” della giunta comunitaria si dovrebbe segnalare anche come un nome ascritto proprio a Fratelli d’Italia (quello dell’ex assessora Elide Codega, sindaca di Premana) sia stato “bruciato” ieri.

I segretari dichiarano congiuntamente che quanto avvenuto ieri è la conferma della volontà da parte di Fratelli d’Itala e Lega di presentarsi uniti agli appuntamenti elettorali, offrendo così alla cittadinanza amministrazioni stabili e caratterizzate da una visione unitaria e coerente. Una scelta che stanno “portando avanti con convinzione, soprattutto in vista delle amministrative del 2024 che porteranno al rinnovo di 49 Comuni della nostra provincia”.

“Auguriamo alla rinnovata giunta Canepari un buon lavoro”, concludono Mastroberardino e Butti.

RedPol

