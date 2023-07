COMUNITÀ MONTANA, CONFERMATE LE NOSTRE ANTICIPAZIONI: GIUNTA SENZA CODEGA, COLICO ASSENTE (MA NON SOLO)

Data pubblicazione 25 Luglio 2023

BARZIO – La prima notizia è in realtà una conferma: tutto vero quanto anticipato due settimane fa da questo giornale, la nuova giunta esecutiva della Comunità Montana VVVR è formata da Malugani (Margno), Pomi (Parlasco), Bonazzola (Dervio)e Gumina (Perledo) – presidente ancora Fabio Canepari, a capo dell’assemblea rimane l’immarcescibile Adamoli della Valvarrone.

Il “contorno”, se così lo si vuole definire, é dato dal numero cospicuo di assenti (quasi una decina, spiccavano in particolare le mancanze in sala Pensa di Colico e Premana). Ma se quest’ultima assenza appare giustificata dalla “sberla” ricevuta dalla sindaca Elide Codega – per la cui riconferma quale assessora in molti avevano lavorato – colpisce il vuoto in aula del paese dell’Alto Lario, il più popoloso dell’intera comunità. Segno forse di qualche frizione all’interno del gruppo della Lega – che comunque esce vincente. Già, perché Fratelli d’Italia aveva rivendicato una presenza maggiore nella governance dell’ente montano e l’ha ottenuta (suoi ora due assessori su 4: Bonazzola e Gumina) ma deve registrare la sconfitta proprio su Codega. E la tenuta complessiva della maggioranza.

Hanno votato a favore in 16, una sola astensione. Assenti Introbio, Varenna, Colico, Pagnona, Crandola, Premana, Esino e Sueglio. Da registrare la lamentela del sindaco di Primaluna Mauro Artusi, ormai organico ad Azione, che ha chiesto come mai sia stata sostituita proprio la sindaca premanese; gli ha risposto con toni abbastanza aspri il nuovo delegato alle aree interne Antonio Pasquini (Casargo).

Ricapitolando: nuova giunta con più spazio a Fratelli d’Italia, bocciata Premana, tanti assenti e sottotraccia, nonostante la vittoria dell’area Piazza, si percepisce più di qualche mormorio.

RedPol