DAILY FERMO IN GALLERIA, LA NUOVA LECCO-BALLABIO CHIUSA PER MEZZ’ORA, CAOS SULLA ‘VECCHIA’

Data pubblicazione 26 Luglio 2023

LECCO/BALLABIO – Qualche decina di minuti di blocco della nuova Lecco-Ballabio a causa di un veicolo commerciale da rimuovere in discesa (un Daily) e come sempre in questi casi è il caos sulla strada “vecchia”, con lunga coda – in entrambi i sensi di marcia- di auto dei pendolari nell’ora peggiore, quella del rientro.

La storia è la solita, stufante ma irrisolta quasi fosse proprio impossibile trovare dei rimedi.

Dopo una mezzoretta di chiusura della strada ‘veloce’, quest’ultima è stata riaperta con l’intervento della Polizia Stradale. Ancora da smaltire invece la circolazione verso Ballabio attraverso i quartieri alti del capoluogo.

RedCro