RASSEGNA ORGANISTICA: ALESSIO CORTI DÀ LUSTRO AL ‘MASCIONI’ DI BARZIO

Data pubblicazione 28 Luglio 2023

BARZIO – Torna ospite della Rassegna Organistica Valsassinese Alessio Corti, tra i più celebri e apprezzati concertisti italiani. L’appuntamento è per sabato 29 luglio nella chiesa parrocchiale di Barzio dove il maestro milanese eseguirà all’organo Mascioni op.1016 brani di A. Vivaldi, J. Pachelbel, J. Alain, L.Rogg e J.S. Bach.

ALESSIO CORTI

Si è diplomato in Pianoforte, Organo e Clavicembalo sotto la guida di Lucia Romanini, Enzo Corti e Laura Alvini. Ha proseguito gli studi d’Organo e Improvvisazione nella classe di Lionel Rogg presso il Conservatorio Superiore di Ginevra, ottenendo un “Premier Prix de Virtuosité avec distinction” e un “Prix Spécial Otto Barblan”. Ha vinto premi in numerosi Concorsi Internazionali, tra cui il “Premio Froberger”a Kaltern/Südtyrol per la musica antica e il Primo Premio al Concorso Internazionale di Carouge (Svizzera). Nel 1993 consegue il Primo Premio Assoluto al prestigioso Concorso Internazionale CIEM di Ginevra, per la prima volta assegnato a un organista italiano.

Dal 1983 è Organista della Chiesa di Santa Maria Segreta a Milano, quale successore del M° Gianfranco Spinelli. È stato, inoltre, Organista titolare dal 1991 al 2016 della Chiesa Cristiana Protestante in Milano. Interprete versatile di un vasto repertorio, è invitato a suonare per importanti festivals internazionali e cicli organistici prestigiosi: Thomaskirche di Lipsia, Bach-Fest in Freiberg e Arnstadt (Bach-Kirche), Duomo di Colonia, Michaeliskirche di Amburgo, Haarlem-St.Bavone, Cattedrale St.-Pierre e Victoria Hall di Ginevra, Grossmünster di Zurigo, La Madeleine a Parigi, Festival di Avignone, Cattedrali di Chartres, Bourges, Nantes e St. Malo. Per la casa discografica italo-tedesca ANTESCONCERTO ha registrato l’Opera per Organo di J.S.Bach in 17 CD, accolta con ampi consensi della critica italiana e straniera.

Ha inciso numerosi CD monografici dedicati a Mozart, Mendelssohn, Musiche Natalizie ed effettuato registrazioni su diversi organi storici in Italia e all’estero. Ha realizzato per la casa discografica FUGATTO un DVD dedicato alle Sei Triosonate di

Bach, registrato allo storico organo di Suhl in Turingia. Di recente pubblicazione il CD “L’Organo della Basilica di S.Babila a Milano” e il CD “Organ Music at Holy Apostles” registrato all’Organo Fischer&Krämer della Basilica dei Santi Apostoli a Colonia, editi dall’Associazione Musicale Organa.

Ha collaborato al progetto dell’organo Oberlinger dell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano e del nuovo organo F.Zanin della Basilica di S.Babila in Milano. È stato chiamato a far parte di giurie di Concorsi tra cui l’Internationaler Bach/Liszt Orgelwettbewerb di Erfurt e Weimar, il Concours International pour Orgue de St. Maurice in Svizzera, il Concorso Internazionale d’Organo di Kaliningrad (Fed.Russa) e l’International Organ Competition J.P.Sweelinck di Amsterdam.

Già titolare della Cattedra d’Organo e Composizione organistica presso i Conservatori di Udine e Verona, dal 2001 è stato nominato Professore d’Organo e Improvvisazione, quale successore del M° Lionel Rogg, al Conservatorio Superiore HEM (Musikhochschule) di Ginevra.