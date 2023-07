TORNEO DEI COMUNI, SEMIFINALI-SPETTACOLO: BALLABIO VS CREMENO/CASSINA NELLA SFIDA DECISIVA DI OGGI

Data pubblicazione 28 Luglio 2023

PRIMALUNA – Serata indimenticabile per il folto pubblico presente giovedì al campo dell’oratorio di Primaluna dove le semifinali del Torneo di calcio dei Comuni valsassinesi hanno proposto due match a dir poco emozionanti, con il 4-3 di Ballabio su Premana e la clamorosa gara conclusa dopo infiniti calci di rigore nella quale i campioni in carica di Esino Lario hanno dovuto abdicare, mandando in finale il team dell’Altopiano formato da giocatori di Cremeno e Cassina.

Partiamo dall’incontro di apertura della serata, con sette gol e un finale di partita “al calor bianco” tra Ballabio e Premana, con il primo paese a superare gli avversari non senza faticare.

A pochi minuti dal termine la gara vedeva avanti i ballabiesi con un “confortevole” 4-2, ma la settima rete a qualche istante dal triplice fischio ha trasformato l’epilogo del match in uno spettacolo vietato ai deboli di cuore: premanesi all’attacco disperato, in cerca del pareggio, e sospiro di sollievo di quelli in maglia verde, che conquistano la finalissima di questa sera, venerdì, dove troveranno i “vicini” (geograficamente) di Cremeno, in socia con Cassina Valsassina.

Questi ultimi riescono nella seconda sfida in calendario a battere i vincitori finali dello scorso anno, i forti esinesi, a conclusione di una gara che entra negli anni del calcio locale per la sommatoria incredibile di emozioni e ribaltamenti continui del risultato.

Primo tempo con predominio di Esino Lario ma vantaggio per Cremeno/Cassina: 1-0 nonostante molti tiri in porta e fuori dei campioni del torneo. Nella ripresa punteggio che “si gira” in favore dei ragazzi in maglia nera (supportati come sempre da un gruppo caloroso di tifosi), 2-1 che pare poterli mandare in finale ma all’ultimo istante la squadra dell’Altopiano coglie il pareggio e conquista i supplementari

Qui, altri 8+8 minuti esaltanti, ricchissimi di conclusioni, parate ed episodi vari. Vantaggio esinese nel primo tempo ‘extra’, definitivo 3-3 ancora una volta allo scadere – stavolta dell’ultimissimo mini parziale.

E si deve andare ai calci di rigore per stabilire la seconda finalista del Torneo, destinata ad affrontare Ballabio questa sera.

Inizialmente segnano tutti, tanti penalty trasformati senza possibilità alcuna per i pur bravissimi portieri. Un paio di parate ad aggiungere pathos e infine il trionfo di Cremeno e Cassina grazie proprio alla parata decisiva dell’estremo difensore dell’Altopiano.

Si chiude a tarda sera con i festeggiamenti dei calciatori in maglia color puffo, sotto lo spicchio dei loro fan.

Oggi come detto (occhio però a previsioni meteo non favorevolissime) le due finali.

Si sfideranno per il terzo posto Premana ed Esino Lario, a seguire la partita per il titolo – sorta di “derby di Balisio” fra le squadre di Ballabio e Cremeno/Cassina.

RedSpo