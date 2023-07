BALLABIO TRIONFA SU CREMENO NEL TORNEO DI CALCIO DEI COMUNI, TERZA PREMANA CHE BATTE ESINO LARIO

Data pubblicazione 29 Luglio 2023

PRIMALUNA – Pubblico delle grandi occasioni con tanto di sindaci dei due paesi “finalisti” presenti al campo dell’oratorio di Primaluna per le gare decisive del Torneo di calcio dei Comuni valsassinesi. Che venerdì sera ha incoronato Ballabio quale nuovo campione, in seguito al 4-2 inflitto nella finalissima a Cremeno/Cassina. Al terzo posto Premana, grazie al 3-1 ai danni di Esino Lario – vincitore della scorsa edizione.

Partite ancora una volta di alto livello, agonistico e tecnico, in una serata che ha visto gli spalti affollatissimi già in occasione della ‘finalina’ di consolazione.

Alla fine, la classifica determinata dalle due gare di venerdì è la seguente:

1 BALLABIO

2 Cremeno/Cassina

3 Premana

4 Esino Lario

Miglior giocatore è stato designato il ballabiese Leonardo Ripamonti.

Edizione del torneo davvero riuscita, costante grande partecipazione di pubblico e soddisfazione da parte dell’ASD Primaluna – organizzatrice della competizione.

Orgoglioso anche il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, presente alla finalissima vinta dalla rappresentativa del suo paese: “Ho visto un bellissimo secondo tempo all’insegna del fair play ma con ragazzi pieni di determinazione. Felice per loro e per Ballabio, che per i prossimi dodici mesi sarà la squadra campione della Valsassina!”.

“Abbiamo perso con onore, è stato un bel torneo, loro sono stati più forti nel supplementare. Un grazie agli organizzatori e ai ragazzi di Cremeno, che hanno portato in alto il nostro paese mettendoci il massimo impegno e conquistando l’accesso alla finale” le parole invece di Pier Luigi Invernizzi, primo cittadino di Cremeno a sua volta presente alla serata conclusiva della manifestazione.

