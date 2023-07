LETTERA AI SINDACI DI BARZIO E CREMENO: “STRADA ALTA TRASCURATA”

Data pubblicazione 29 Luglio 2023

Gentilissimi,

la strada alta fra Cremeno e Barzio è un percorso prevalentemente pedonale che è frequentatissimo dai villeggianti e dai residenti e consente di godere della bellezza delle Grigne e di un’area classica della valle con residenze che risalgono ai primi Novecento. È l’unico percorso che dà sfogo a chi vuole camminare in pace e senza pretese sportive.

Purtroppo, l’arredo urbano e l’asfalto sono totalmente trascurati e, come invece avviene in altre località turistiche, richiederebbero più cura e attenzione.

Forse il problema dipende dalla divisione fra due enti contigui e diversi, però un impegno di poche risorse programmate in comune fra i due enti darebbe benefici anche in termine di immagine per gli ospiti e i turisti.

Con i più cordiali saluti



A. P.