DOMENICA DI SOCCORSI: DUE CADUTE IN MONTAGNA, INCIDENTE A TACENO

Data pubblicazione 30 Luglio 2023

VALSASSINA/GRIGNETTA – Grande lavoro per i soccorritori, in una domenica assolata e affollata di turisti e villeggianti.

Poco prima delle 14 segnalata una caduta in Grignetta (Cresta Cermenati), vittima una 24enne – per la quale le conseguenze non sono state gravi: intervento dell’elisoccorso del 118 di Como e trasporto all’ospedale di Erba in codice verde. Un paio d’ore dopo, incidente stradale con protagonista un monopattino elettrico, a Taceno – non distante da Tartavalle. Ferita (codice giallo) una donna di 27 anni, assistita sul posto dall’ambulanza della Croce Rossa di Premana.

Ultimo infortunio in ordine di tempo, verso le 16:30 a Margno in via Sciatori – zona Pian delle Betulle. Anche in questo caso un codice giallo (condizioni dunque valutate come “mediamente critiche”).

A soccorrere la persona rimasta ferita, un uomo di 77 anni, l’elisoccorso del 118 di Milano.

Quest’ultimo intervento è ancora in corso (ore 17:30); aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

Soccorsa infine alla passerella del Belvedere al Parco del Valentino (Piani dei Resinelli, foto in basso) una persona che ha avuto un malore. Sul posto l’équipe sanitaria dell’elisoccorso di Como, pronte per eventuale supporto le squadre del Cnsas.

RedCro