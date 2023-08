RAGAZZA MORSA DA UN CANE IN VALVARRONE: INTERVENTO DEL CNSAS

Data pubblicazione 4 Agosto 2023

VALVARRONE – Intervento nel pomeriggio di oggi per i tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana.

Le squadre sono state attivate per soccorrere una ragazza morsa da un cane, nella zona di Agrono, mentre si trovava sul sentiero che scende dal Legnone, nel comune di Valvarrone. La ragazza è stata raggiunta in pochi minuti da un tecnico, che ha utilizzato la moto da trial in dotazione alla Stazione, e poi medicata.

Sono arrivati in pochi minuti anche altri tecnici con il materiale di squadra. La ragazza è stata accompagnata fino ai Roccoli Lorla, dove c’era l’ambulanza.

RedCro