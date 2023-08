FORZA ITALIA “SI INTESTA” IL NUOVO GRUPPO POLITICO IN COMUNITÀ MONTANA

Data pubblicazione 5 Agosto 2023

LECCO – Sì, c’è quella parolina “anche” a mettere un minimo di freno, ma il senso della notizia è quello: Forza Italia di Lecco, con una nota ai media inviata stamattina, sabato, “fa suo” il nuovo Gruppo politico nato ieri nell’Assemblea della Comunità Montana (Comunità al Centro, vedi nostro articolo e successivo editoriale).

“Dopo l’ultima tornata elettorale del Febbraio scorso – scrive il coordinatore provinciale di F. I. Roberto Gagliardi – cui è seguito il rimpasto recentemente avvenuto nella giunta esecutiva della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Forza Italia si è fatta carico di favorire una radicale inversione della tendenza in atto che vorrebbe, lucidamente, escludere l’apporto collaborativo di altre significative componenti politiche esistenti nell’Assemblea della CM Valsassina”.

“Forza Italia – chiarisce la nota – questo non lo può accettare perché fa parte ed è una componente essenziale di quel “Centro politico” che da molti anni governa in Regione Lombardia ed è altrettanto indispensabile nel Parlamento che anche oggi è alla guida dello Stato italiano. Anche a causa di questa situazione, Forza Italia purtroppo non si sente ovviamente rappresentata dai componenti della attuale maggioranza dell’assemblea in Comunità Montana, che nel frattempo hanno mutato riferimenti politici. Forza Italia è, dunque, nuovamente scesa in campo per dare concretezza alla sua azione politica e amministrativa e per essere ancora una volta presente, alle prossime elezioni del 2024″.

“In riferimento a ciò è stato conseguentemente creato un nuovo Gruppo politico in seno dell’assemblea della Comunità Montana che si chiama “Comunità al centro” i cui aderenti fanno anche riferimento al polo azzurro e proprio per questo il partito di Silvio Berlusconi ha recitato un ruolo nel condurre in porto questa operazione che senz’altro darà una scossa allo stantio quieto vivere degli ultimi anni. Gli Azzurri del territorio hanno, infatti, sentito il bisogno di trovare nuove motivazioni per rivitalizzare e normalizzare la situazione politica e amministrativa sopra descritta e pertanto intendono attivarsi personalmente per riscrivere e nobilitare gli assetti assembleari che si sono creati nel tempo. Lo scopo è quello di aggregare e contribuire a dare una voce in più al territorio montano. Insomma un valore aggiunto per lavorare concretamente e non per polemizzare. Forza Italia essendo politicamente e chiaramente alternativa alla Sinistra vede di buon occhio e anzi “benedice” la nascita del nuovo gruppo civico con le altre “Forze di Centro” di cui fa parte con alcuni amministratori che si riconoscono nei valori e negli ideali del partito di Silvio Berlusconi e che saranno vicini al territorio con il loro operato in favore di Valsassina e della Riviera e si augura che altri Comuni con i propri sindaci vogliano aderire a questa iniziativa civica a cui Forza Italia ha convintamente contribuito perché potesse nascere, allargando la base di partecipazione al gruppo e alleandosi con chi si farà parte attiva anche in Comunità Montana, già a partire dalla tornata elettorale amministrativa del 2024. Per ben comprendere il peso specifico di quanto si è realizzato, anche dal punto di vista politico oltre che squisitamente numerico, si tenga presente che parte dei componenti del nuovo Gruppo assembleare fanno riferimento a Forza Italia e dunque, Avanti così”. Garantendo la massima stima, il ringraziamento per questo cammino insieme e il dovuto rispetto, soprattutto la pari dignità a tutti i componenti del Gruppo, questo va sottolineato e detto a chiare lettere! Un Gruppo civico pronto a accogliere e a allargarsi a chiunque fosse interessato a mettere al centro la valorizzazione dei territori montani. Di conseguenza, chi dal 1994 ha sempre votato il nostro partito, avrà ancora la possibilità di scegliere i candidati azzurri alle prossime e vicine elezioni amministrative, in occasione del rinnovo di molti consigli comunali sul territorio della Comunità Montana, e questo anche e soprattutto grazie al prezioso riferimento politico che si è voluto creare in Comunità Montana su impulso dei nuovi vertici del Coordinamento provinciale di Forza Italia, recentemente rinnovati e molto attivi sul territorio della CM ma anche sul resto della Provincia”.

“La componente Azzurra nel contesto di “Comunità al centro” -. aggiunge Gagliardi – lavorerà, anche in futuro, insieme alle altre forze politiche delle nostre Valli che si riconosceranno nelle finalità operative del nuovo gruppo e ciò per il bene della popolazione delle Terre alte, come è espressamente previsto dalla Legge 1102 del 1971 istitutiva delle Comunità Montane che fin dalle premesse è ancora attualissima e le sue finalità sono degne di essere perseguite anche ai giorni nostri da chi crede che il “Bene comune” possa essere raggiunto soltanto con la COLLABORAZIONE di tutti. Basta crederci! Inutile sottolineare che non c’è nessun anti, ma solo tanta serietà promuovendo il bene comune. Questo è stato chiaramente detto e condiviso anche in un passaggio della lettera inviata al presidente dell’assemblea della Comunità Montana, Ferruccio Adamoli, per comunicargli la nascita del nuovo Gruppo “Comunità al centro”, che si cita testualmente: “Ritenendo convintamente che soltanto un comune sentire possa farci restare uniti per fare il bene dei nostri concittadini, restiamo a disposizione per poter condividere i vari punti di vista e porre in essere le basi per affrontare, con pari dignità e considerazione, i temi fondamentali che caratterizzeranno il futuro del nostro Territorio”.

“EVVIVA Comunità al Centro” conclude Gagliardi “e a questo punto da orgoglioso coordinatore provinciale di Forza Italia: “FORZA VALSASSINA”!! Insieme si può”.

