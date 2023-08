GRIGNE/RITROVATA VIVA LA DONNA SCOMPARSA TRA PIALERAL E GRASSI LUNGHI

Data pubblicazione 6 Agosto 2023

PASTURO – Ritrovata in buone condizioni la signora dispersa dalla mattinata di oggi nella zona di Pasturo.

È stata rintracciata intorno alle 14:30, in località Grassi Lunghi, sul versante dei Piani dei Resinelli, anche grazie alle indicazioni giunte da escursionisti che erano in zona, coinvolti dai soccorritori per avere informazioni e segnalazioni. Tutto questo ha permesso di circoscrivere l’area delle ricerche e di ritrovare la signora.

È stata subito valutata dai sanitari, era disorientata ma in condizioni abbastanza buone. Alle ricerche, accanto alla Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana – 13 i tecnici impegnati – hanno partecipato anche quattro trialisti del Motoclub Valsassina (un accordo sottoscritto con il Cnsas prevede il loro supporto alla logistica durante gli interventi), l’ANC – Associazione nazionale Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Attivato anche l’elisoccorso di Como di Areu-Agenzia nazionale emergenza urgenza. Erano partite le unità cinofile, anche quelle molecolari, ma sono rientrate perché nel frattempo la ricerca si è conclusa con esito positivo.

RedCro