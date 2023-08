LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 7 Agosto 2023

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 7 a domenica 13 agosto 2023.

Corso MATTEOTTI,

– il 7 e l’ 8 agosto, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri e interdizione del marciapiede per lavori di allaccio alla rete fognaria;

– dall’ 8 all’ 11 agosto, longitudinale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di allaccio alla rete idrica;

via MARCO D’OGGIONO, il 7 e l’ 8 agosto, localizzato restringimento del marciapiede pedonale per lavori di riparazione di una perdita idrica;

viale MONTEGRAPPA e salita dei Bravi il 7 e l’ 8 agosto, localizzato restringimento della sede stradale con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite moviere per lavori di rimessa in quota dei chiusini;

via DIGIONE, dalle 8:00 del 7 agosto alle 19:00 del 9 settembre, per la costruzione della rete di teleriscaldamento, divieto di transito veicolare;

via BELFIORE, tratto compreso tra l’intersezione con via Achille Grandi, via di Vittorio/via Risorgimento, dalle 8:00 del 7 agosto alle 19:00 del 26 agosto, divieto di transito veicolare, obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Achille Grandi che si immettono su via Belfiore, obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provenienti da via Belfiore in direzione discendente verso via Achille Grandi , per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

via TAGLIAMENTO , l’ 8 e il 9 agosto, localizzato restringimento della sede stradale con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite moviere per lavori di rimessa in quota dei chiusi;

vicolo FIOCCHI, il 10 e l’ 11 agosto, parziale restringimento della sede stradale per rifacimento allaccio alla rete idrica.

Si segnala, infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 9 agosto.

Pulizia notturna, dalla mezzanotte alle 6:00 del mattino, tra lunedì 7 e martedì 8 agosto, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, nelle aree pubbliche di parcheggio di via Montegrappa, via Cantarelli, piazza delle Nazioni (Chiuso), via Airoldi e Muzzi (Germanedo), viale Dante Alighieri , via Isola Villatico (Maggianico), via Bainsizza (Olate), via Buozzi e via Montebello (San Giovanni).