PREMANA-DELEGUAGGIO: TRIONFANO DANIEL ANTONIOLI ED ELENA RUSCONI

Data pubblicazione 12 Agosto 2023

PREMANA – Daniel Antonioli ed Elena Rusconi trionfano alla Premana-Deleguaggio edizione 2023, la gara di corsa in montagna tradizionalmente organizzata dal Centro Atleti Lizzoli in memoria di Gloria Lizzoli.

La corsa è di sola salita, lunga 4,7 chilometri e con un dislivello positivo di 690 metri, con partenza fissata dalla piazza del paese delle lame e arrivo posto in quota, all’Alpe Deleguaggio.

Come annunciato, tra gli uomini ha vinto Daniel Antonioli, atleta dei Piani Resinelli, che ha completato il tracciato in 33’55″ e distanziato di 51″ il secondo classificato, il classe 2006 Luca Curioni. Sul terzo gradino del podio il premanese Dionigi Gianola in 34’54″. Ma è una top ten tutta valsassinese: quarto è infatti Filippo Curtoni in 35’01″, quinto Luigi Pomoni in 35’23″, sesto Mattia Curtoni in 36’12″, settimo Davide Zugnoni in 36’14″, ottavo Luca Lizzoli in 36’31″, nono Giovanni Malugani in 36’51″ e decimo Emanuele Fazzini in 37’05″.

Tra le donne ha vinto nettamente Elena Rusconi, classe 1974 di Primaluna, con il crono di 44’09″. Secondo posto per Ada Codega in 47’23″, terzo per Elisa Ganino in 49’06″. Nelle posizioni di prestigio troviamo anche Vanessa Nastrut al quarto posto in 50’25″, quinta è Barbara Conti in 52’17″, mentre è giunta sesta Roberta Caverio in 52’33″.

Nella gara giovanile riservata a bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni sullo stesso percorso, hanno vinto Francesco Gianola in 37’43″ e Maria Fazzini in 51’13″.

Federico Sala

DI SEGUITO LE CLASSIFICHE DELL’EDIZIONE 2023: