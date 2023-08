LETTERA/FRANA LECCO-BALLABIO: A CHE PUNTO I LAVORI?

Data pubblicazione 14 Agosto 2023

Buongiorno,

volevo richiamare l’attenzione sul tratto della Lecco-Ballabio dove il 9 dicembre scorso, a causa di una spaventosa frana, si era sfiorata la tragedia.

Impressionata oggi dalle notizie riportate dal telegiornale nazionale sulla frana di Bardonecchia, non posso non ripensare al tratto sopra Lecco. Dopo la messa in sicurezza con recinzioni e barriere temporanee, l’impressione, da villeggiante in transito quasi ogni weekend, è che i lavori siano fermi.

Aggiungo che transitando in auto in prossimità dell’ingresso della galleria “Giulia” non avverto proprio una sensazione di sicurezza.

Ho cercato aggiornamenti sullo stato dei lavori nei media locali, ma non ho trovato nulla.

Avete notizie dei lavori? Magari riaccendendo i riflettori sull’argomento gli interventi definitivi di ripristino da parte di Anas prendono un’accelerata.

Grazie mille, buon lavoro e buon ferragosto.

Una lettrice