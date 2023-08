RASSEGNA ORGANISTICA: TOMAS GAVAZZI AL ‘BERNASCONI’ DI MARGNO

Data pubblicazione 24 Agosto 2023

MARGNO – Questa sera, giovedì 24 agosto, la 51ª Rassegna Organistica Valsassinese porta a Margno il giovane concertista bergamasco Tomas Gavazzi che suonerà l’organo Giuseppe Bernasconi del 1859 custodito nella chiesa di San Bartolomeo.

Con l’appuntamento di Margno si avvia verso la conclusione l’edizione 2023 dell’importante kermesse tesa a valorizzare il prezioso patrimonio organaro della Valsassina e della Valvarrone, unico nel suo insieme per varietà di stili, scuole di costruzione e periodi di costruzione. Venerdì sarà poi l’occasione per ascoltare la proposta degli allievi della classe di Masterclass del professor Zerer che si sta tenendo in questi giorni a Barzio, infine sabato a Maggio il concerto conclusivo della ‘Rassegna’.

TOMAS GAVAZZI

Nato a Bergamo nel 1990 si è diplomato nel 2014 con il massimo dei voti in Organo e Composizione Organistica sotto la guida del M° Matteo Messori presso l’ Istituto Pareggiato “Gaetano Donizetti” di Bergamo. Ha proseguito gli studi prendendo il Master in Organo e Composizione organistica con il massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova nella classe di Matteo Messori. Si è successivamente specializzato laureandosi con il massimo dei voti e la lode in clavicembalo & tastiere storiche presso il Conservatorio di Bergamo. Ha seguito corsi di perfezionamento in improvvisazione e repertorio in Italia e all’estero con maestri quali L.F. Tagliavini, L. Ghielmi, L. Lohmann, F. Corti, G. Bovet, M. Imbruno, L. Tamminga, R. Loreggian. Ha partecipato a diversi concorsi organistici nazionali ricevendo numerosi premi e attestazioni di merito quali il primo posto assoluto al V International organ competition “Agati Tronci” 2017, il primo premio assoluto al “I concorso organistico internazionale Roccatagliata” 2018, il secondo posto assoluto al “concorso nazionale S.Guido D’ Aquesana” (primo non assegnato). È cembalista/continuista/solista nell’Ensemble Locatelli, specializzato in musica antica, formato da giovani musicisti di Bergamo. Collabora con diverse formazioni cameristiche, dal 2016 è cembalista dell’Accademia dell’ Annunciata (Milano) insieme al maestro Riccardo Doni, ha collaborato con l’orchestra “Officina Barocca” in una serie di concerti nel 2016 e 2017 ( “La Creazione “ di J. Haydn e “Magnificat” di Bach), collabora come cembalista con l’”Accademia Montis Regalis” (oratorio di Natale dicembre 2018 diretto da Ruben Jais), ha collaborato con “La Cappella Augustana” con concerti in Germania diretti da Matteo Messori, in veste di accompagnatore di strumenti antichi (viole da gamba della classe di Nanneke Schaap del conservatorio G. Verdi di Milano), di cantanti e di formazioni orchestrali (esecuzioni delle Johannes Passion 2014 e Matthaus Passion 2015). Nel 2018 ha frequentato una masterclass con l’“Accademia del Giardino Armonico” sotto la direzione di Giovanni Antonini. Nel 2014 ha costituito un duo con il violinista Simone Pirri (Bivio) in cui viene approfondito il repertorio per violino e clavicembalo obbligato. Ha inciso 6 CD per etichette quali “ClassicaDalVivo, RiverRecords, DEVEGA, Arcana, Tactus”, in particolare le “sonate per violino e clavicembalo” di J.S. Bach (2019). Viene invitato in numerosi festival in veste di solista all’organo e continuista al cembalo. Ha tenuto concerti in Italia, Olanda, Francia, Svezia, Germania e Svizzera come cembalista e organista. Ha partecipato in veste di cembalista ad una tournèe di concerti in Bolivia per il “festivales apac” (festival di musica barocca) e per il “bach-festival” a La Paz dove ha tenuto una masterclass di cembalo per gli allievi del conservatorio superiore.