SCI D’ERBA. NICOLE MASTALLI, DA CORTENOVA AI MONDIALI DI CORTINA

Data pubblicazione 28 Agosto 2023

CORTENOVA – Tutto pronto per l’appuntamento clou della stagione dello sci d’erba: dal 30 agosto al 2 settembre, a Cortina d’Ampezzo si svolgeranno infatti le gare valide per il Campionato del mondo 2023.

Fausto Cerentin, dt della Nazionale, schiera una formazione di 16 atleti con l’obiettivo di dare il massimo nelle gare iridate sul territorio nazionale. E nel gruppo azzurro spunta una 19enne valsassinese.

Ecco i convocati:

UOMINI

Roberto Cerentin, Daniele Buio, Michael Bertagno, Niccolò Pettini, Nathan Seganti, Lorenzo Gritti, Otto Pasini, Andrea Iori e Alex Galler.

DONNE

Gaia Cassone, Federica Milesi, Federica Libardi, Elena Iori, Ambra Gasperi, Nicole Mastalli e Margherita Mazzoncini.

Nicole, atleta in forza al Gb Ski club di Asso (sopra e a destra in foto di repertorio), torna sull’erba dopo due anni di assenza; ad agosto ha esordito nel Mondiale giovanile di Rettenbach (Austria), ottenendo un 13° posto nel Supergigante. In programma, SuperG in apertura il 30 agosto, il giorno dopo le Supercombinate. Poi l’1 settembre i due Slalom e la conclusione il giorno 2 con le gare di Gigante.

Nell’ultima edizione dei Mondiali di specialità, quelli del 2021 disputati a Stitna Vlari, nella Repubblica Ceca, l’Italia riuscì a conquistare ben 9 medaglie fra senior e junior. Ci furono gli ultimi due argenti del grande Edoardo Frau, ora tecnico della squadra, Mentre Filippo Zamboni fece il pieno con quattro medaglie, tra cui l’oro nello slalom seniores. Tra gli junior si misero in bella evidenza Andrea Iori, Daniele Buio e Ambra Gasperi.

La rassegna iridata è curata da Fondazione Cortina in sinergia con Sci Club Cortina e GtBell1 e con la società di impianti ISTA. Quello di Cortina sarà il quarto Mondiale dello sci d’erba in Italia: in precedenza ci sono stati Tambre 2015, appunto, Presolana (Bergamo) 2003 e Asiago (Vicenza) 1993.